Труп взрослого мужчины нашли в кустах у дома на Металлистов

В Калининском районе Петербурга изучают подробности дела, в котором в кустах обнаружили тело взрослого мужчины.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 4 июля, в дежурную часть поступило сообщение от местного жителя. Он рассказал, что у дома 59 по проспекту Металлистов в кустах лежит бездыханное тело.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, которые по прибытию подтвердили информацию заявителя. Труп неизвестного мужчины, которому на вид 60 лет, был без внешних признаков насильственной смерти. Он был одет в темную футболку, серые джинсы. Волосы у погибшего темные, короткие.

Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что полусгнивший труп обнаружили на чердаке дома на Купчинской.