Петербургская медсестра, по недосмотру которой девочка-сирота выпала из окна больницы, будет отвечать перед судом

Красносельский районный суд Петербурга рассмотрит дело женщины, работающей медсестрой в одной из больниц города. Из-за ее недосмотра девочка-сирота сорвалась из окна.

Инцидент произошел ночью, 20 апреля, в Детской городской больнице №1. Как стало известно в ходе следствия, пятилетняя девочка-сирота проснулась и вышла на балкон шестого этажа медучреждения. По случайному стечению обстоятельств ребенок не удержался за поручни и выпала на землю. В этот момент медсестра спала. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

На сотрудницу медучреждения завели сразу два уголовных дела — за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и оставление в опасности.

Пострадавшая малышка осталась жива. Медики диагностировали у нее переломы ключицы, плеча и открытую черепно-мозговую травму. Теперь женщина, которая должна была следить за ребенком, будет отвечать перед судом.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге задержали подозреваемую медсестру, издевавшуюся над ребенком.