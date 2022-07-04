Неадекватный подросток под веществами прыгал на лобовом стекле машины на Белорусской

В Красногвардейском районе Петербурге изучают подробности инцидента, в котором несовершеннолетний подросток прыгал на лобовом стекле машины, находясь под действием наркотических веществ.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, рано утром в воскресенье, 3 июля, в полицию поступило сообщение о том, что у дома 8 по Белорусской улице замечен неизвестный молодой парень в неадекватном состоянии. Он прыгал на копоте припаркованного автомобиля и разбил лобовое стекло. На место происшествия выехали стражи правопорядка.

На указанном очевидцем месте действительно был обнаружен 17-летний агрессивный подросток. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него острое парентеральное отравление неизвестным веществом.

Отметим, что несовершеннолетний парень растет в неблагополучной семье и состоит на учете в ОДН.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургский подросток с коронавирусом надышался газом и пытался вскрыть чужие машины.