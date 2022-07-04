Агрессивный мужчина открыл стрельбу по посетителю продуктового магазина в Колпино

В Колпино конфликт двух мужчин закончился огнестрельным ранением и приездом скорой помощи.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье, 3 июля, в полицию поступило сообщение от местного жителя. Он рассказал, что в одном из продуктовых магазинов «Пятерочка» в Колпино мужчина получил огнестрельное ранение в спину. На место происшествия в срочном порядке выехали сотрудники правоохранительных органов и карета скорой помощи.

Выяснилось, что между пострадавшим и 41-летним неработающим мужчиной возник словесный конфликт. В результате чего стрелок вышел на крыльцо магазина и выстрелил в уходящего обидчика. После этого он скрылся с места преступления. Медики госпитализировали пострадавшего в больницу, где диагностировали у него огнестрельное ранение поясничной области. Они оказали мужчине всю необходимую помощь, после чего он самостоятельно покинул медучреждение.

Стражи правопорядка предприняли все меры к розыску агрессивного стрелка. Известно, что ранее он не раз привлекался к ответственности по уголовным делам, в том числе и отбывал наказание по статье за грабеж.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кировском районе мужчина с собакой выстрелил в прохожего.