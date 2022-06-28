Полицейские задержали хулигана, который повис на проводах фонаря возле Львиного моста

На Львином мосту в Петербурге неизвестный мужчина повредил фонари.

В полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о буйном мужчине, который был замечен возле Львиного моста. Он зацепился за кабель освещения, который протянут между фонарями, и повредил их, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. В общей сложности сумму ущерба оценили в более 50 тысяч рублей. Любителя зацепиться за провода задержали стражи правопорядка. Им оказался 31-летний ранее судимый местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в парадной на Композиторов пенсионер усмирил хулигана с помощью травмата. Прибывшая полиция увезла дебошира в отдел. На него составили протокол об административном правонарушении, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.