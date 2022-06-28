Сгнивший труп застрял в очистных сооружениях Белого острова

В Кировском районе Петербурга выясняют обстоятельства дела, в котором в очистных сооружениях на Белог Острове обнаружен разложившийся труп.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 27 июня, в полицию поступила сообщение о том, что около 13:37 найдено тело неизвестного мужчины после утопления. Труп находился в состоянии сильных гнилостных изменений, одет в серую футболку, красную куртку, черную кофту, черно-белые кроссовки, на ногах – синие джинсы с красным ремнем.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Они осмотрели место происшествия и направили труп в морг для установления причины смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что полусгнивший труп обнаружили на чердаке дома на Купчинской.