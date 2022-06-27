Нетрезвый петербуржец напал с ножом на сотрудника пожарной части в Пушкине

В Пушкине нетрезвый агрессивный петербуржец устроил погром в пожарно-спасательной части. Он вооружился ножом и пытался напасть на сотрудника.

В понедельник, 27 июня, около пяти утра сотрудники вневедомственной охраны патрулировали улицы. Однако в какой-то момент они услышали крики. Выяснилось, что страшные звуки издавались из пожарно-спасательной части на Леонтьевской улице, сообщает Neva.Today.

Росгвардейцы в срочном порядке направились в сторону шума и обнаружили там буйного мужчину, который держал в руке нож и угрожал сотруднику части. Он разбил дверь КПП, чтобы ворваться в здание. Чтобы успокоить дебошира, росгвардейцам пришлось надеть на него наручники. На место происшествия также вызвали карету скорой помощи, чтобы медики помогли мужчине залечить порезы на руках.

Выясняются обстоятельства произошедшего.