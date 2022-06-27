Нетрезвый водитель иномарки попался в руки полицейским после погони и стрельбы в Василеостровском районе

На Васильевском острове Петербурга нетрезвого водителя Infiniti QX80 удалось задержать полицейским после стрельбы и погони.

В воскресенье, 26 июня, бдительные горожане обратились в полицию и сообщили, что на Вилькицком бульваре был замечен подозрительный мужчина за рулем иномарки. Заявители предположили, что он пьян. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, которые попытались остановить петляющую по улицам машину, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Однако водитель проигнорировал требования полицейских остановиться и рванул на полной скорости по Василеостровскому району. За мужчиной организовали погоню. Стражи правопорядка произвели один предупредительный выстрел в воздух, а за тем три – по колесам иномарки из табельного оружия.

Любителя скорости задержали на бульваре Александра Грина. В отношении нетрезвого водителя составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-петербург.ру сообщал, что в центре Петербурга произошла погоня со стрельбой за нарушителем ПДД.