В Ленобласти задержали похитителей, которые успели "заработать" более 20 млн рублей при замене фоторадаров

Сотрудники правоохранительных органов выявили коррупционную схему, которая реализовывалась при обновлении системы видеофиксации на трассах Ленобласти. Всего трое злоумышленников, согласно предварительным данным, смогли похитить из регионального бюджета более 21 млн рублей.

В ноября 2020 года руководителем профильного казенного учреждения Ленобласти был организован конкурс на обновление систем фото-видеофиксации. Однако злоумышленник заведомо завысил итоговую стоимость работ, что привело к победе конкретных компаний, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Они заменили 14 комплексов, которые осуществляли только фотосъемку. Это позволило им украсть из бюджета 21 млн рублей, впоследствии деньги были обналичены.

В июне сотрудники экономической полиции вместе со следователями осуществили серию масштабных обысков. В ходе проведения необходимых мероприятий был задержан руководитель учреждения и два владельца аффилированных компаний. Они успели провернуть пять аналогичных госконтрактов и «заработать», по данным полиции, 69 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что злоумышленники похитили петербуржца и требовали переписать долю в квартире.