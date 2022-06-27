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В Ленобласти задержали похитителей, которые успели "заработать" более 20 млн рублей при замене фоторадаров

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© Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

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Сотрудники правоохранительных органов выявили коррупционную схему, которая реализовывалась при обновлении системы видеофиксации на трассах Ленобласти. Всего трое злоумышленников, согласно предварительным данным, смогли похитить из регионального бюджета более 21 млн рублей.

В ноября 2020 года руководителем профильного казенного учреждения Ленобласти был организован конкурс на обновление систем фото-видеофиксации. Однако злоумышленник заведомо завысил итоговую стоимость работ, что привело к победе конкретных компаний, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Они заменили 14 комплексов, которые осуществляли только фотосъемку. Это позволило им украсть из бюджета 21 млн рублей, впоследствии деньги были обналичены.

В июне сотрудники экономической полиции вместе со следователями осуществили серию масштабных обысков. В ходе проведения необходимых мероприятий был задержан руководитель учреждения и два владельца аффилированных компаний. Они успели провернуть пять аналогичных госконтрактов и «заработать», по данным полиции, 69 млн рублей. 

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что злоумышленники похитили петербуржца и требовали переписать долю в квартире.

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