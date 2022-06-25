Парень не удержал девушку над ограждением и уронил в канал Грибоедова

В Петербурге обычная прогулка молодой пары чуть не закончилась трагедией. Парень не удержал свою девушку, и она рухнула в канал Грибоедова.

Двое молодых людей прогуливались по мосту у канала Грибоедова, когда юноша предложил девушке взять ее на руки и вознести над ограждением. Однако романтик не удержал свою спутницу – девушка улетела в холодную воду. Парня чудом удалось спасти от той же участи, бдительные прохожие схватили его за ноги, сообщает ALLNW.

За девушкой в канал прыгнули сразу несколько неравнодушных горожан, кто-то даже бросил ей спасательный круг. После того, как пострадавшую вытащили из воды, ее уже ждала карета скорой помощи, которая отвезла девушку в больницу с подозрением на переохлаждение. Такой же диагноз получил один из добрых спасателей, кинувшийся в воду вместе с документами и мобильным телефоном в карманах.

Сотрудникам правоохранительных органов девушка сказала, что сама виновата.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербурженка нырнула в канал Грибоедова за упавшим IPhone. Попытки не увенчались успехом. Выбраться на берег самостоятельно девушка также не смогла.