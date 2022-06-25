Девушка попала под трамвай на Дыбенко

В Невском районе Петербурга произошла серьезная авария с общественным транспортом, в котором пострадала местная жительница.

Трамвай двигался по улице Дыбенко, однако возле дома 42 водитель не заметил проходившую по рельсам петербурженку и сбил ее с ног. На место происшествия выехала карета скорой помощи. Медики осмотрели девушку и оценили ее состояние как удовлетворительное, сообщает телеканал 78.

На время движение трамваев от метро «Улица Дыбенко» в сторону Кудрово приостановлено.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в пятницу, 1 октября, трамвай сбил мужчину, который пересекал пути в зоне регулируемого перехода. Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. Теперь полиции предстоит провести проверку по факту ДТП.