  • 25 Июнь 2022
USD 25.06.2022 53.3234 -0.0344
USD ММВБ 00:05 53.2838  
EUR 25.06.2022 55.9640 -0.0246
EUR ММВБ 00:05 55.9056  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Полусгнивший труп обнаружили на чердаке дома на Купчинской

Автор:


© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Темы дня

Во Фрунзенском районе Петербурга выясняют обстоятельства дела, в котором на чердаке одного из домов был найден полусгнивший труп.

В пятницу, 24 июня, в 15:20 в дежурную часть поступило сообщение об обнаруженном бездыханном теле мужчины. Оно было найдено на чердаке между первой и второй парадной одного из домов по Купчинской улице, сообщает Neva.Today. 

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Они обследовали указанное место и в конце помещения на последнем этаже действительно обнаружили труп мужчины, на вид 60 лет. Вероятно, тело пролежало на чердаке долгое время, поскольку на теле обнаружены поздние гнилостные изменения.

Труп направили в морг для установления причины смерти. В полиции также проводят мероприятия, направленные на установление личности погибшего.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    20.06.22
    Особенности разработки паспорта безопасности объекта
    15.06.22
    АО «ЛОЭСК» напоминает: соблюдайте правила электробезопасности
    07.06.22
    Реализацию уникального портового комплекса обсудили на совещании в Приморске
    03.06.22
    Что такое антикризисный протокол в закупках [ЕИС-2604]?
    31.05.22
    Представители АО «ЛОЭСК» посетили отчетный концерт детского вокального коллектива «Веснушки» и вручили новую форму детям
    30.05.22
    В АО «ЛОЭСК» подвели итоги работы за первый квартал 2022 года
    27.05.22
    Контурная пластика губ и увеличение: показания и этапы операции
    26.05.22
    «Галамарт» и Константин Ивлев сделают День города вкусным!

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram