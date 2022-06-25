Полусгнивший труп обнаружили на чердаке дома на Купчинской

Во Фрунзенском районе Петербурга выясняют обстоятельства дела, в котором на чердаке одного из домов был найден полусгнивший труп.

В пятницу, 24 июня, в 15:20 в дежурную часть поступило сообщение об обнаруженном бездыханном теле мужчины. Оно было найдено на чердаке между первой и второй парадной одного из домов по Купчинской улице, сообщает Neva.Today.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Они обследовали указанное место и в конце помещения на последнем этаже действительно обнаружили труп мужчины, на вид 60 лет. Вероятно, тело пролежало на чердаке долгое время, поскольку на теле обнаружены поздние гнилостные изменения.

Труп направили в морг для установления причины смерти. В полиции также проводят мероприятия, направленные на установление личности погибшего.