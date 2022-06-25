Мужчина пошел в лес и вместо грибов нашел под деревом труп во Всеволожском районе

В лесах Всеволожского района Петербурга грибник обнаружил труп мужчины с гнилостными изменениями.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 24 июня, в полицию поступило сообщение от 48-летнего петербуржца. Он рассказал, что остановился на 39 км трассы Сортавала около 8 утра и отправился в лес за грибами. Однако неожиданно обнаружил около поваленного дерева труп неизвестного мужчины с обмотанной веревкой на шее.

Известно, что тело погибшего некоторое время находилось в лесу, поскольку у него зафиксированы гнилостные изменения. Более того, мужчина был одет не по сезону.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в лесу Курортного района задержали мужчину с наркотиками.