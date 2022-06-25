Кассир получил удар ножом в живот, пытаясь остановить разбойника в магазине на Чудновского

В Петербурге агрессивный мужчина ворвался в магазин «Дикси» и попытался пройти с продуктами мимо кассы. Его попытался остановить кассир, однако злоумышленник вооружился ножом и пырнул сотрудника.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, рано утром в пятницу, 24 июня, в дежурную часть поступило сообщение от 21-летнего кассира «Дикси». Он рассказал, что в магазин на улице Чудновского забежал неизвестный мужчина, который открыто забрал товар с прилавка, а затем попытался скрыться. Сотрудник магазина обнаружил неладное и попытался остановить злоумышленника. Однако во время потасовки кассира резко ударили ножом в грудь.

После этого агрессивный мужчина скрылся с места преступления, а пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Ему диагностировали непроникающую колото-резаную рану грудной клетки.

Кассир сумел описать злоумышленника. По его словам, в магазин заходил мужчина на вид 33-40 лет, славянской внешности, ростом 172-182 см, с короткой стрижкой и темными волосами. Он был одет в полосатую кофту с черными, серыми и салатовой полосами, черные брюки и кроссовки, на спине висел рюкзак. Сотрудники правоохранительных органов составили ориентировку на преступника.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что рецидивистка пырнула ножом малознакомого в его собственной квартире на Костюшко.