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Рецидивистка пырнула ножом малознакомого в его собственной квартире на Костюшко

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© Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

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В Московском районе Петербурга изучают обстоятельства дела, в котором молодая девушка набросилась с ножом на своего знакомого.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 24 июня, около 17:30 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одной из квартир по улице Костюшко нужно помочь в госпитализации неизвестного мужчины. 

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. В квартире действительно был обнаружен пострадавший в тяжелом состоянии с колото-резаным ранением брюшной полости. Медики в срочном порядке госпитализировали его в городскую больницу.

В квартире также находилась 22-летняя жительница Тульской области, которая представилась гостьей пострадавшего. Выяснилось, что между малознакомыми молодыми людьми возникла ссора во время совместного употребления спиртных напитков. Словесная перепалка быстро переросла в физическую расправу. Девушка вооружилась ножом и ударила мужчину в живот.

Более того, как призналась сама гостья, она не знает даже полного имени пострадавшего. Девушка называла знакомого «Жан».  

Известно, что ранее агрессивная гостья уже отбывала наказание по ст. 111 ч. 2 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что пьяная петербурженка насмерть забила ножом мужа в Калининском районе.

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