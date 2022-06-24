Девушка чуть не лишилась пальца, остановившись посмотреть за репетицией "Алых парусов"

В Петербурге девушка получила серьёзные травмы во время просмотра репетиции праздника «Алые паруса».

В четверг, 23 июня, пострадавшая решила понаблюдать за тем, как готовятся к масштабному традиционному празднику выпускников. Около 22:45 она подошла к Дворцовому мосту и неожиданно зацепила обручальным кольцом за временное ограждение. В результате резких действий девушка серьезно повредила палец. У нее началось сильное кровотечение, сообщает ALLNW.

На место происшествия в срочном порядке выехала карета скорой помощи. Медики госпитализировали девушку и диагностировали ей частичную ампутацию пальца в результате травмы.

Машину скорой помощи сопровождали инспекторы ДПС.