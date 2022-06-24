Водитель такси изнасиловал пассажирку в Колпинском районе

В Колпинском районе Петербурга выясняют обстоятельства дела, в котором водитель «Яндекс.Такси» изнасиловал местную жительницу.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в ночь со среды на четверг, 23 июня, 30-летняя пострадавшая вызвала такси от известной компании. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, чем решил воспользоваться таксист. Он применил к ней физическую силу и изнасиловал. В виду своего состояния пострадавшая не смогла запомнить автомобильные номера, гос.знаки и марку машины.

Женщину доставили в больницу, где медики диагностировали у нее ушиб половых органов. Пострадавшая не смогла указать точные приметы злоумышленника, сказала лишь, что мужчина был азиатской внешности.

Выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливается личность водителя.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Народной улице мужчина изнасиловал свою гостью и выгнал её из квартиры.