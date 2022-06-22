Крупный пожар вспыхнул на Октябрьской набережной

В Ленобласти в Уткиной Заводи местные жители заметили черные клубы дыма. В Речном порту вспыхнул ангар. Пожару присвоен дополнительный уровень сложности.

О происшествии стало известно в среду, 22 июня, в 14:41, когда в пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании. На место происшествия в срочном порядке выехали 29 спасателей на семи единицах техники.

По предварительной информации, происходит горение в ангаре размером 20х40 метров в доме 31 на Октябрьской набережной, сообщает Neva.Today.

Спустя 20 минут после сообщения, в 15:01 пожару присвоили дополнительный номер 1 БИС. Из официальных источников информация о погибших пока не поступала.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что спасатели потушили пожар в офисе на Невском проспекте. Обстановка загорелась в одном из офисов бизнес-центра на последнем этаже. К тушению привлекли четыре единицы спецтехники и 17 спасателей.