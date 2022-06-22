Игры с оружием закончились для девятиклассника выстрелом в ногу на Космонавтов

В Московском районе Петербурге девятиклассник случайно выстрелил себе в ногу.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, во вторник поздно ночью, 21 июня, в скорую помощь поступило сообщение о том, что 15-летний мальчик травмировался в собственной квартире в одном из домов по улице Космонавтов. Он играл с пневматическим пистолетом, однако по неосторожности осуществил выстрел прямо себе в ногу.

Медики диагностировали у него слепое пулевое ранение левой голени, где и осталось инородное тело. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кировском районе мужчина с собакой выстрелил в прохожего. В итоге пострадавший сумел самостоятельно добраться до травмпункта, где ему оказали необходимую помощь. Недалеко от места происшествия задержали подозреваемого, у которого изъяли пистолет.