Мужчина остался в огне вспыхнувшей квартиры на проспекте Кузнецова

В Красносельском районе Петербурга вспыхнула трехкомнатная квартира. В результате пожара погиб мужчина.

Сообщение о пожаре поступило в пульт спасателей в 13:31 во вторник, 21 июня. Выяснилось, что в одной из квартир в доме 25к1 по проспекту Кузнецова загорелась мебель. Огонь быстро перебрался по всему периметру жилплощади. На место происшествия выехали 19 человек личного состава МЧС на четырех единицах техники.

К моменту приезда пожарных успела полностью выгореть комната «трешки» площадью 20 кв. метров и балкон. Пожар удалось ликвидировать спустя почти час – к 14:20. На месте пожара обнаружен погибший житель Петербурга, его спасти не удалось.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге на проспекте Ветеранов произошел пожар. В доме спасатели нашли тела двух погибших. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии.