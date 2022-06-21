Женщина обнаружила свою сестру с ножом в сердце в Выборгском районе

В Выборгском районе обнаружили тело пожилой женщины, смерть которой наступила в результате глубокого ранения в самое сердце.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 20 июня, в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов в поселке Победа в Выборгском районе обнаружили бездыханное тело 87-летней пенсионерки. О происшествии рассказала ее 76-летняя сестра. Она объяснила сотрудникам правоохранительных органов, что проживает в квартире вместе с пострадавшей. В день трагедии она поехала в соседний поселок за лекарствами. Ранее погибшая перенесла операцию из-за перелома шейки бедра.

Женщина отметила, что ее сестра после травмы уже не могла самостоятельно передвигаться. Днем сестра погибшей собралась, закрыла дверь на ключи и вернулась через несколько часов. Около 15:00 она обнаружила женщину на диване, а в области грудной клетки находился нож. При этом, как заметила заявительница, доступ в квартиру никто не имел. Она попросила соседку вызвать бригаду скорой помощи. Медики диагностировали у женщины сквозное ранение сердца.

Спустя еще пару часов медики констатировали смерть. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе Петербурга уроженца Удмуртии собутыльник ранил ножом в шею. Полицейские уже задержали нападавшего.