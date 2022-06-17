Третьекласснику разорвало селезенку после толчка подростка на детской площадке на Загребском

Ребенок попал в больницу после неудачных игр на детской площадке во Фрунзенском районе Петербурга.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел днем в четверг, 16 июня. Третьеклассник играл на детской площадке возле одного из домов по Загребскому бульвару. Однако в какой-то момент неизвестный подросток толкнул 9-летнего мальчика, и он получил серьезные травмы. Его госпитализировали в детскую городскую больницу в тяжелом состоянии, где врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рваную рану левой брови, ушиб грудной клетки и разрыв селезенки.

Известно, что на детской площадке отсутствует видеонаблюдение. Ребёнок проживает в полной благополучной семье. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что вечером среды, 8 июня, в одном из детских садов на Гражданском проспекте в Калининском района получила травму воспитанница.