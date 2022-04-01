Епархия простила петербуржца за послание к мертвой бабушке на храме

Жителя Петербурга, который оставил надпись на стене храма в центре города, избавили от уголовного преследования. Епархия простила его за порчу имущества.

Дзержинский районный суд закрыл уголовное дело в отношении 23-летнего Фарида Нуазо, сообщает объединенная пресс-служба судов. Его обвиняли в повреждении объекта культурного наследия.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Из-за Нуазо на стене храма Иконы Божией Материй «Всех скорбящих Радость» на Шпалерной улице появилась надпись "Проснись". "Художника" удалось найти благодаря записям с камер видеонаблюдения. Мужчина признался, что был пьян, когда шел мимо храма. При виде здания он вспомнил об умершей бабушке, которая была верующей. По его словам, именно ей он и адресовал послание.