В Эрмитаже эвакуировали посетителей из-за сообщения о минировании

Из-за сообщения о минировании на проверку закрыли главный музейный комплекс Гсударственного Эрмитажа на Дворцовой набережной в Петербурге. Об этом сообщили в Telegram-канале музея.

В сообщении говорится, что Эрмитаж закрыт на вход из-за того, что 1 апреля им поступило сообщение о минировании здания. Посетителей музея пришлось эвакуировать с территории комплекса, а сотрудники музейной безопасности вместе с Росгвардие проводят осмотр экспозиционных залов и служебных помещений.

Представители музея уточнили, что после проверки музей возобновит работу. Посетители у которых остались билеты на 1 апреля могут вернуться в музей после его открытия ил посетитить его в любой другой день. По этим же билетам сегодня можно пройти в Главный штаб.