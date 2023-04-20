В Следственном комитете подтвердили смерть шести подопечных ПНД в Петербурге

В Следственном комитете подтвердили смерть шести постояльцев психоневрологического интерната, расположенного на улице Коллонтай. Все погибшие совершеннолетние. Расследуется уголовное дело.

В четверг, 20 апреля, в пресс-службе ГСУ СК по России в ходе доследственной проверки подтвердили гибель шести совершеннолетних постояльцев интерната социального обслуживания. Об этом сообщает Neva.Today.

Отмечается. что ранее в Сети появилась информация о смерти семи подопечных.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. О результатах проверках доложат председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

Согласно предварительной информации, персонал учреждения допустил смерти подопечных в период с 2022 года из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей по уходу.