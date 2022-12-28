На Карпинского мужчина до смерти избил сожительницу

В Калининском районе Петербурга был найден труп 45-летней женщины без внешних признаков насильственной смерти. Однако полицейские выяснили, что смерти стала травма головы.

В понедельник, 26 декабря, поступило сообщение о том, что в доме на улице Карпинского обнаружено бездыханное тело 45-летней женщины. С помощью экспертизы удалось установить, что причиной смерти стала травма головы. Об этом сообщает Neva.Today.

Спустя сутки, 27 декабря, сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 44-летний сожитель погибшей. Следствие считает, что во время ссоры он до смерти избил ее руками и ногами.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Пушкинском районе Петербурга произошла драка между сторожем-уголовником и мужчиной. Последнему потребовалась госпитализация.