В Петербурге годовалая девочка скончалась из-за батарейки от игрушки

В Санкт-Петербурге годовалая девочка скончалась спустя три после того, как проглотила батарейку от игрушки. Ее госпитализировали в начале декабря.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, девочка по недосмотру родителей проглотила батарейку батарейку. Спустя три месяца ей стало плохо и потребовалась госпитализация. Ее отвезли в больницу в начале декабря.

После обследования у ребенка врачи обнаружили инородный предмет в кишечнике. Однако несмотря на усилия врачей, девочку не удалось спасти.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку. Обстоятельства выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга умер полуторамесячный ребенок. Причина смерти не установлена. Известно, что перед трагедией он находился на осмотре у врача, где у него нашли подозрение на пневмонию.