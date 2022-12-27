На Шаумяна массовая драка для уроженца Коми закончилась госпитализацией

В Красногвардейском районе Петербурга произошла массовая драка около парадной. Одному из участников потасовки потребовалась госпитализация.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 26 декабря, поступила информация о том, что около парадной дома по проспекту Шаумяна дерутся четыре человека.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что с места происшествия с травмами различной степени тяжести был госпитализирован 34-летний уроженец республики Коми.

Кроме того, на месте происшествия полицейские “по горячим следам” задержали еще трех петербуржцев в возрасте 19, 22 и 28 лет соответственно. Их доставили в отделение полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Калининском районе Петербурга в учебном заведении спор двух студентов закончился дракой и ножевым ранением одного из них. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.