Женщина погибла в пожаре в “двушке” на Володи Дубинина

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга вспыхнул пожар в двухкомнатной квартире. В результате произошедшего погибла женщина.

В понедельник, 26 декабря, в 16:16 поступило сообщение о возникновении пожара в доме №2 по улице Володи Дубинина. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Петербургу.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в двухкомнатной квартире. В комнате площадью 10 квадратным метро загорелась обстановка на площади 1 “квадрата”.

Пожар удалось ликвидировать в 16:43. На месте происшествия работали 14 сотрудников экстренной службы.

На месте происшествия обнаружена погибшая женщина. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Василеостровском районе Петербурга в квартирном пожаре пострадали мужчина и женщина. Пострадавших госпитализировали.