В возрасте 58 лет скончался игрок легендарного “Зенита-84” Сергей Дмитриев

Ушел из жизни 58-летний футболист из Санкт-Петербурга Сергей Дмитриев. Он был одним из игроков легендарного состава “сине-бело-голубых”, которые принесли команде первое в истории чемпионство.

В понедельник, 26 декабря, на 59-м году скончался петербургский футболист Сергей Дмитриев. Об этом сообщила пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Отметим, что в последние годы спортсмен боролся с тяжелым заболеванием. Однако несмотря на недуг он продолжал принимать участие в товарищеских футбольных матчах.

Напомним, что Сергей Дмитриев был самым молодым игроком состава “Зенита-84”, которому удалось добыть для команды первый чемпионский титул.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что на 103-м году из жизни ушел художник-абстракционист Пьер Сулаж.