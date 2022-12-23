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В Тихвине пенсионер с помощью топора обезглавил соседку из-за постоянной слежки

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© Фото: pxhere

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В Тихвинском районе Ленобласти мужчина избил соседку в парадной, после чего затащил в свою квартиру. Там преступник обезглавил ее топором.

В четверг, 22 декабря, поступило сообщение о том, что в доме по улице Машиностроителей в городе Тихвин происходит избиение. Об этом сообщает Neva.Today.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили обезглавленный труп 43-летней женщины. “По горячим следам” полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 68-летний сосед жертвы.

Установлено, что преступник поджидал свою жертву, когда она пройдет мимо его квартиры. После чего он напал на нее и избил руками и палкой, затем затащил женщину в свою квартиру, где с помощью топора обезглавил ее.

Мотивом расправы над соседкой, по словам подозреваемого, стало то, что она постоянно следит за ним и хочет довести до инфаркта.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Красносельский райсуд огласил приговор в отношении молодого человека, которого признали виновным.

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