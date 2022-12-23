В Шушарах сторож-уголовник избил 54-летнего мужчину

В Пушкинском районе Петербурга произошла драка между сторожем-уголовником и мужчиной. Последнему потребовалась госпитализация.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 21 декабря, поступила информация о том, что у дома по 2-му Бадаевском проезду в поселке Шушары произошла драка.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили 54-летнего мужчину с различными травмами и ушибами. Ему потребовалась госпитализация.

Также на месте преступления полицейские задержали 45-летнего мужчину, работающего сторожем.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следствие установило, что подозреваемый был неоднократно судим.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что во Всеволожском районе Ленобласти группа неизвестных злоумышленников напала на мужчину на территории торгового комплекса. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.