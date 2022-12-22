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В Австралии четырехлетняя девочка застряла в автомате с игрушками в попытках достать желанный приз

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© Фото: pxhere

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В Австралии маленькая девочка попыталась достать из игрового автомата мягкую игрушку, но в итоге застряла. Ей удалось выбраться невредимой.

В Австралии четырехлетняя девочка застряла в игровом автомате, пытаясь достать игрушку. Девочка неправильно поняла слова старшей сестры и в итоге залезла в автомат. Малышка испугалась, а ее мама начала смеяться и снимать все на телефон. Об этом сообщает “Патрульный Петербурга”.

Девочку спас “из заточения” пришедший на помощь отец. Он давал дочери верные указания, которые помогли ей выбраться из игрушечной ловушки. На вопрос о бездействии мать девочки заявила, что не сомневалась в своем муже, который работает плотником.

В связи с этой уверенностью она расслабилась и решила сделать “видеоподарок” на 18-летие дочери. Она поблагодарила сотрудников ТЦ за оказанное содействие.

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