На Турку мужчина на иномарке сбил 15-летнего мальчика на пешеходном переходе

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. На 15-летнего мальчика наехал местный житель на иномарке Mazda.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 21 декабря, у дома по улице Турку в зоне нерегулируемого пешехода 47-летний мужчина за рулем иномарки Mazda наехал на 15-летнего мальчика, переходившего проезжую часть.

Пострадавшему потребовалась госпитализация.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в 2022 году водители два раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге неизвестный угнал автомобиль у таксиста, после чего устроил погоню от полицейских. Поездка закончилась столкновением с другим автомобилем.