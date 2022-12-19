Женщине потребовалась госпитализация после пожара в “двушке” на Солидарности

В Невском районе Петербурга произошел пожар в двухкомнатной квартире. В результате произошедшего пострадала женщина.

В понедельник, 19 декабря, в 04:06 поступило сообщение о возникновении пожара в доме №9, корпус 2, по проспекту Солидарности. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Петербургу.

В экстренной службе рассказали, что возгорание произошло в двухкомнатной квартире площадью 50 “квадратов”. Загорелась обстановка на площади 2 “квадратов”.

Пожар удалось ликвидировать в 04:37. На месте происшествия работали 15 сотрудников МЧС и три единицы спецтехники.

В результате произошедшего пострадала женщина. Она госпитализирована.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Пушкинском районе накануне поздним вечером произошел квартирный пожар. На месте происшествия спасатели обнаружили погибшую местную жительницу.