В Петербурге мошенники обманным путем пытались лишить пенсионерку квартиры

В Приморском районе Петербурга телефонные мошенники пытались обманным путем забрать квартиру у пенсионерки.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 16 декабря, в полицию поступило сообщение от петербуржца о том, что он с матерью не может попасть в квартиру, так как поменяны замки.

Его 71-летняя мать рассказала, что несколько дней названивала неизвестная, которая убедила перевести 207 тысяч рублей на неустановленные счета. Далее он убедила пенсионерку, что ее квартира выставлена на продажу и для предотвращения сделки необходимо провести фиктивную сделку по продаже квартиры.

Женщина заключила предварительный контракт 11 декабря. Женщина получила аванс в размере 100 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ (попытка мошенничества, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Московском районе Петербурга телефонные мошенники обманули пожилую пенсионерку по схеме “родственник в ДТП”. Она отдала преступникам около 7,5 тысяч евро, 5 тысяч долларов США и 130 тыс. рублей.