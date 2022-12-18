В Петербурге неизвестный угнал иномарку за 1,7 млн рублей

В Красногвардейском районе Петербурга неизвестный угнал иномарку. Стоимость автомобиль оценивает в 1 750 000 рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 17 декабря, в полицию поступило заявление от 48-летнего жителя Петербурга. По словам заявителя, с 15 по 17 декабря неизвестный похитил принадлежащий Mercedes.

Сумму ущерба оценивается в 1,7 млн рублей. Автомобиль оборудован штатной сигнализацией. Также он застрахован.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что во Всеволожском районе Ленинградской области мужчина, уволенный с должности водителя, напился и решил “вернуться” на рабочие место, угнав грузовик. Сотрудники правопорядка нашли похищенный автомобиль в 200 метрах от того места, где грузовик был угнан.