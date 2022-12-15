На Маршала Казакова пенсионер-рецидивист во время пьянки убил своего собутыльника

В Кировском районе Петербурга во время распития алкогольных напитков пенсионер несколько раз ножом ударил в грудь своего собутыльника. От полученных травм мужчина скончался.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 14 декабря, в полицию поступило сообщение о ножевом ранение в квартире по улице Маршала Казакова.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 73-летнего пенсионера. Следствие установило, что во время распития алкогольных напитков с 57-летним соседом задержанный нанес ему удар ножом в область груди. Пострадавшего госпитализировали с различными травмами. Его не удалось спасти.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 (убийство).

Следствие установило, что задержанный пенсионер ранее был неоднократно судим.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге был вынесен приговор трем мужчинам, совершивших разбойное нападение, вследствие которого погиб потерпевший. Злодеи получили от 6 до 17 лет “строгача”.