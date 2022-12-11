На Матроса Железняка пьяный водитель каршеринга, уходя от погони, врезался в столб

В Приморском районе Петербурга произошла очередная авария с участием каршеринга. Мужчина, за рулем каршеринга, пытаясь скрыться от полицейских, врезался в столб.

В субботу, 10 декабря, пьяный автомобилист захотел прокатиться на автомобиле. Для этого он взял каршеринг и отправился в путь. Однако по пути он встретил сотрудников правоохранительных органов на улице Матроса Железняка. Однако, осознавая сложность ситуации, он принял решение не останавливаться, а лишь ускориться. Об этом сообщает Neva.Today.

Погоня продлилась недолго. Мужчина, не справившись с управлением, врезался в столб. Он не пострадал, однако позднее полицейские выяснили, что арендовал автомобиль по чужому аккаунту.

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