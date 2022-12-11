Двое неизвестных с пистолетом рано утром попытались ограбить продуктовый магазин на Культуре

В Калининском районе Петербурга не самые доброжелательные покупатели вооружившись ворвались в магазин, чтобы бесплатно забрать товар.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 10 декабря, в полицию поступило сообщение от управляющей продуктового магазина, расположенного на проспекте Культуры. Она рассказала, что около четырех утра к ним ворвались вооруженные люди.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что двое двое злоумышленников, угрожая пистолетом, попытались украсть товар. Однако им не удалось реализовать задуманное.

Правоохранители начали разыскивать злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Приморском районе Петербурга на подземной парковке между петербурженкой и мужчиной возник конфликт, в ходе которого последний достал пистолет и стал угрожать женщине расправой. Возбуждено уголовное дело.