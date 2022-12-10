В Петербурге пьяный инженер стрелял из автомата из окна квартиры

В Кировском районе Петербурга мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стрелял из автомата. В результате произошедшего никто не пострадал.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 9 декабря, в полицию поступило сообщение о том, что из квартиры дома по улице Маршала Говорова неизвестный стреляет из окна.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления задержали 42-летнего петербуржца, работающего инженером. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении мужчины был составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Калининском районе Петербурга телефонные мошенники лишили петербуржцев квартиры и денег. Общая сумма ущерба составил более 4 миллионов рублей.