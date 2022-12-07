В Шушарах неизвестные в парадной напали на 22-летнего диджея и отобрали серебряные серьги

В Пушкинском районе Петербурга диджей по пути домой столкнулся с двумя неизвестными мужчинами, которые набросились на него с кулаками. В результате произошедшего диджей лишился нескольких ценных вещей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, во вторник, 6 декабря, в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Шушары неизвестные в парадной на улице Валдайской ограбили 22-летнего диджея.

Сотрудники полиции установили, что неизвестные несколько раз ударили пострадавшего по лицу, после чего отобрали у него сумку с документами, диджейским контроллером, ноутбуком и телефоном. Также они потребовали у молодого человека отдать им серебряные серьги. Общая сумма ущерба составила 108 тысяч рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по пунктам “а, г” части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный с незаконным проникновением и применением насилия).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что трое неизвестных вломились в квартиру пенсионерки в поселке Дубровка и угрожая ей ножом вымогали деньги. После получения 12 тысяч рублей все трое скрылись с места преступления.