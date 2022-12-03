Пожарным удалось локализовать огонь в автоцентре на Ириновском

В Красногвардейском районе Петербурга пожарным удалось локализовать пожар в автоцентре. Сведений о пострадавших в результате произошедшего не поступало.

В воскресенье, 3 декабря, в 17:27 поступило сообщение о том, что в доме №1 на Ириновском проспекте вспыхнул пожар в автомобильном центре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

В ведомстве рассказали, что в одноэтажном здании автоцентра происходило горение на площади 500 “квадратов”.

В 17:38 пожарные присвоили пожару дополнительный номер 1 БИС. Локализовать огонь огонь удалось в 19:10, ранг пожара был понижен.

На месте происшествия работают 35 сотрудников экстренной службы и семь единиц спецтехники.

Ранее Санкт-Петебург.ру сообщал о том, что вечером в Центральном районе загорелась комната в коммунальной квартире. В момент возгорания в ней находились двое мужчин.