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Бывший учитель и выпускник попытался поджечь родное школьное здание

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© Фото: Baltphoto

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В Симферополе бывший выпускник и учитель географии местной школы попытался поджечь родное учебное заведение.

Как сообщает телеканал 360, мужчина пришел к школе №22 с канистрой бензина, после чего пытался устроить пожар. Однако его оперативно задержали.

Поджигателем оказался местный житель, а также учитель географии в этой школе. Кроме того, он является ее выпускником. Однако со временем ушел, потому что его обозвали “шизиком”. После окончания преподавательской карьеры работал в магазине.

Инцидент произошел в четверг, 27 октября, он пришел к школе с канистрой, содержимое которой вылил на здание школы и подпалил. После хотел поджечь и крыльцо, тем временем первый очаг возгорания удалось потушить находившейся рядом женщине.

У крыльца его встретили охранники, после чего он упал от полученного удара. Чуть позже на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Полиция прибыла через несколько часов.

Очевидец рассказал, что горе-преподаватель довольно одинок, он редко общается с родителями, которые живут далеко от него.

Поджигателю 23 года. Сотрудники Росгвардии передали его полицейским.

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