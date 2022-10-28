“Московский оборотень”: полицейский пытался списать 2 млн рублей со сберкнижки умершего человек

В Москве сотрудник правоохранительных органов подозревается в мошенничестве. Следствие считает, что мужчина пытался снять деньги со сберкнижек мертвых людей.

Как сообщает телеканал 360, правоохранитель украл четыре сберегательные книжки, принадлежащие умершему одинокому мужчине. Однако оперативник не стал самостоятельно снимать два миллиона рублей, а предпочел “подтянуть” к делу знакомого.

Он проспонсировал оформление поддельной юридической доверенности для подельника, после чего отправил его со сберкнижками в банк. Два кредитных учреждениях отказались выдавать мужчине средства. А в третьем сотрудники заподозрили неладное, после чего вызвали сотрудников правопорядка.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело в отношении мужчин. В данный момент идет разбирательство.