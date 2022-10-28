Петербуржец несколько раз выстрелил в землю на Малой Балканской и уехал в полицию

Во Фрунзенском районе Петербурга неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в землю. В отношении него составлен протокол.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 26 октября, в полицию поступило заявление о том, что во дворе дома №40, корпус 2, по Малой Балканской улице несколько мужчин стреляют.

Сотрудники правопорядка оперативно прибыли на место происшествия. Они установили, что 34-летний местный житель не менее трех раз выстрелил в землю. Его задержали, а оружие было изъято.

В отношении мужчины составлен протокол. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Следствие установило, что мужчина ранее неоднократно фигурировал в уголовных делах.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Красносельском районе Петербурга бывший уголовник повздорил с охранником парковки. Во время конфликта выстрелил из ракетницы.