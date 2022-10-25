На 6-й линии Васильевского был обнаружен труп непримечательного мужчины

В Василеостровском районе Петербурга был обнаружен труп человека без следов насильственной смерти. Особых примет у мужчины нет.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 24 октября, в 04:56 поступило сообщение о том, что у дома №53 по 6 линии Васильевского острова обнаружен труп мужчины.

На место происшествия прибыли сотрудники правопорядка. Они установили, что мужчине на вид 50-60 лет, был одет, однако никаких особых примет не обнаружено. Также на теле мужчины не удалось обнаружить следы насильственной смерти.

Труп передан в морг для установления причины смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Василеостровском районе Петербурга парень обнаружил труп собственного брата. Подозреваемого в убийстве задержали.