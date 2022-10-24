В Петербурге полицейские ликвидировали казино на Хошимина

В Выборгском районе Петербурга сотрудники экономической полиции ликвидировали подпольное казино. Оно располагалось в четырехкомнатной квартире.

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД по Петербургу, сотрудникам правоохранительных органов удалось ликвидировать подпольное казино, которое располагалось в доме №7 корпус 1 по улице Хошимина.

В ходе обыска были изъяты более 40 устройств для проведения азартных игр. В отдел полиции были доставлены двое администраторов, охранник и два клиента заведения. Следствию удалось установить, что организатором подпольного казино является 45-летний мигрант.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ (организация подпольных игр, совершенной организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).

Злоумышленник задержан.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге полиция выявила нелегальное казино, которое располагалось в квартире в Приморском районе.