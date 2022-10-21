Петербургский суд разрешил американцу въезжать в РФ и видеться с дочерью

Выборгский районный суд Петербурга рассмотрел административное дело по административному исковому заявлению гражданина США. Он был не согласен с тем, что ему запретили въезд в РФ.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 5 апреля 2022 года МВД России приняло решение о запрете въезда в РФ для гражданина США. Свое решение ведомство обосновало тем, что мужчина часто совершал административные правонарушения, а именно правила ПДД.

Мужчина был не согласен с этим. Он рассказал, что пошел в автошколу, чтобы ознакомиться с российскими правилами ПДД и не нарушать их. Также у него есть дочь, которая получила российское гражданство. По его словам, если ему запретят въезд, то он не сможет видеться с дочерью.

Суд принял во внимание доводы мужчины и удовлетворил иск гражданина США.

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