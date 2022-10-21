В “Пулково” задержали 18-летнего экстремиста за нарушение законов другой страны

В петербургском аэропорту “Пулково” был задержан молодой человек, который скрывался от правоохранительных органов иностранного государства. Его подозревают в совершении особо тяжкого преступления “против мира и безопасности человека.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по Петербургу, установлено, что 18-летний парень на протяжении пяти месяцев скрывался от правосудия иностранного государства. Его также считают причастным в организации деятельности экстремистской организации.

Сотрудники правоохранительных органов поместили злоумышленника в изолятор временного содержания. Он пробудет там до момента передачи инициатору розыска.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Петербурга задержали мужчину, который разгуливал рядом с одной из школ с предметом, похожим на автомат. Мужчину доставили в отделение полиции.